Jakarta (AFP) US-Außenminister John Kerry hat Russland mitverantwortlich für das Scheitern der Gespräche zur Beilegung des Bürgerkriegs in Syrien gemacht. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad habe in Genf "gemauert" und zerstöre weiter sein Volk mit "verstärkter Unterstützung des Irans, der Hisbollah und Russlands", sagte Kerry am Montag bei einem Besuch in Indonesien. Er warf der Regierung in Moskau zudem vor, sich nicht mit dem ausreichenden Nachdruck für die geplante Bildung einer Übergangsregierung einzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.