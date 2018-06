Offenbach (dpa) - Am Dienstag lösen sich Nebelfelder im Laufe des Vormittags auf und zeitweise scheint die Sonne. Über der Nordwesthälfte breitet sich langsam starke Bewölkung aus, dabei fällt im Nordseeumfeld auch etwas Regen, sonst bleibt es trocken.

Die Höchsttemperatur liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zwischen 6 Grad an der See und bis örtlich 16 Grad am Oberrhein. Der schwache bis mäßige Südwestwind frischt im Nordwesten und im Bergland zeitweise böig auf.

In der Nacht zum Mittwoch ist es stark bewölkt und leichter Regen breitet sich über den Westen und Norden Deutschlands aus. Im Osten und Süden bleibt es meist noch trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 Grad im Rheinland und bis -1 Grad im südöstlichen Bayern.