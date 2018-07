Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag durchwachsenen Konjunkturdaten von beiden Seiten des Atlantiks getrotzt. Die Laune deutscher Finanzexperten sowie die Stimmung der Industrie im US-Bundesstaat New York hatten sich im Februar überraschend deutlich eingetrübt.

Sorgenfalten trieb das Börsianern allerdings nicht auf die Stirn. Nach einigem Auf und Ab schloss der Dax 0,03 Prozent höher bei 9659,78 Punkten. Der MDax fiel um 0,20 Prozent auf 16 849,15 Punkte und der TecDax büßte 0,13 Prozent auf 1269,97 Punkte ein.

Die Konjunkturerwartungen in Deutschland lägen nach wie vor auf einem hohen Niveau, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen in einem Kommentar. Zudem spreche der erneute Anstieg der ZEW-Lageeinschätzung für eine erhöhte Zuversicht. Für die gedämpfte Unternehmensstimmung in New York dürfte zudem vor allem der strenge Winter in Nordamerika verantwortlich sein. Der Rücksetzer sollte daher nur temporär sein.

Spitzenreiter im Dax waren die Anteilsscheine der Lufthansa mit einem Plus von 1,34 Prozent. Die Aktien der Deutschen Börse verloren am Index-Ende 1,24 Prozent. Einige Investoren schienen vor den zur Wochenmitte erwartete Geschäftszahlen des Börsenbetreibers keine Risiken eingehen zu wollen, kommentierte ein Händler.

Moderate Verluste gab es bei den zuletzt gut gelaufenen Autowerten. Die Papiere von Daimler fielen um 0,13 Prozent, für die Vorzugsaktien von Volkswagen ging es um 0,27 Prozent nach unten und BMW-Titel büßten 0,37 Prozent ein.

Im MDax zählten die Aktien des Triebwerksproduzenten MTU nach Zahlen mit plus einem Prozent zu den gefragtesten Werten. Analysten sprachen von einem soliden Schlussquartal. Südzucker-Titel litten unter einer Strafe gegen das Unternehmen wegen verbotener Preisabsprachen. Sie schlossen 1,91 Prozent tiefer.

Bei den Aktien der Deutschen Bank sowie bei den Hochtief-Papieren sorgten positive Analystenkommentare für Auftrieb. Die Anteilsscheine des Finanzkonzerns gewannen gut ein halbes Prozent. Für die Titel des Baukonzerns ging es an der MDax-Spitze um 4,72 Prozent nach oben.

Die wichtigsten Börsen Europas fanden erneut keine gemeinsame Richtung. Der EuroStoxx 50 schloss wenig verändert mit minus 0,05 Prozent bei 3117,44 Punkten. Auch der Cac 40 in Paris gab leicht nach. Für den Londoner FTSE 100 ging es hingegen um fast ein Prozent nach oben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss nahezu unverändert.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,36 Prozent am Vortag auf 1,34 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozent auf 134,50 Punkte. Der Bund-Future zog um 0,18 Prozent auf 143,81 Punkte an. Der Kurs des Euro stieg auf 1,3756 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3731 (Montag: 1,3699) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7283 (0,7299) Euro.