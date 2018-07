Bad Oeynhausen (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck will sich heute in Ostwestfalen über die Freiwilligendienste informieren. Zunächst geht es nach Bad Oeynhausen. Dort hat das Bundesamt für Familien und zivilgesellschaftliche Aufgaben ein Bildungszentrum. Gauck wird von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig begleitet. Am Nachmittag wird Gauck eine Werkstatt für behinderte Menschen in den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld besuchen.

