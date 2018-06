Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit den Parteivorsitzenden von CSU und SPD, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel, zu einem Gespräch über die Vertrauenskrise in der Koalition zusammengekommen. Die drei Spitzenpolitiker trafen sich am Abend im Kanzleramt. Merkel will unter sechs Augen Klartext über die Edathy-Affäre reden. Zunächst trafen sich Merkel und Seehofer allein. Gabriel kam etwa eine halbe Stunde danach dazu. "Wir werden das auf den Tisch legen, wo Fragen aufgetreten sind", sagte die CDU-Chefin vor dem Treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.