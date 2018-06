Berlin (dpa) - Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer hat die SPD aufgefordert, die wegen der Edathy-Affäre entstandene Vertrauenskrise in der großen Koalition zu beenden.

"Es ist die Bringschuld der SPD und nicht die Holschuld der CDU, dafür zu sorgen, die Sache vollständig aufzuklären", sagte er am Dienstag in Berlin.

So sei die Frage zu beantworten, ob der Ex-SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy aus Niedersachsen aus seiner Partei Hinweise auf die gegen ihn gerichteten Ermittlungen im Zusammenhang mit Kinderpornografie bekommen habe. Es müsse auch geklärt werden, wer wann was in Niedersachsen wusste und womöglich weitergab.

Es müsse wieder Vertrauen geschaffen werden. "Da wird die SPD ihren Beitrag leisten müssen", sagte Grosse-Brömer. Konkretes würden die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Sigmar Gabriel (SPD) am Abend besprechen. Wie Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) brachte auch Grosse-Brömer einen Untersuchungsausschuss ins Gespräch.

In der Union steht vor allem SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann in der Kritik. Er hatte öffentlich gemacht, dass im vorigen Herbst der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) SPD-Chef Sigmar Gabriel darüber informierte, dass Edathys Name bei Ermittlungen im Ausland aufgetaucht sei. Friedrich trat am Freitag als Agrarminister zurück. Ihm wird nun Geheimnisverrat vorgeworfen.

Grosse-Brömer sagte, Oppermann müsse klären, wie die Abläufe genau waren und warum er im Herbst das Bundeskriminalamt angerufen habe. "Die Stimmung in unserer Fraktion ist nicht besonders gut." Die Zusammenarbeit sei nun auf vielen Ebenen belastet.