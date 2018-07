Brüssel (AFP) Eine Staatengruppe um Deutschland und Frankreich will die Hoffnung nicht aufgeben, doch noch eine internationale Finanztransaktionssteuer einzuführen. Bislang fruchtlose Gespräche sollten neuen Schwung bekommen, damit sie "nicht nur so eine Alibiveranstaltung" sind, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Dienstag in Brüssel. Bei Verhandlungen über die künftige Bankenabwicklung in Europa gab es weiter keine Fortschritte.

