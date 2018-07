Brüssel (AFP) Der frühere lettische Regierungschef Valdis Dombrovskis bewirbt sich für die Spitzenkandidatur der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl. Dombrovskis reichte seine Kandidatur am Dienstag in Brüssel bei einem Treffen mit EVP-Präsident Joseph Daul ein. Der Spitzenkandidat der Parteienfamilie EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, soll auf einem Parteitag am 6. und 7. März in der irischen Hauptstadt Dublin nominiert werden.

