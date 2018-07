Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat sich "tief besorgt" über die "schwere neue Eskalation" des Konflikts in der Ukraine und die neuen Opfer gezeigt. "Ich verurteile alle Gewalt", erklärte Ashton am Dienstag in Brüssel. "Ich mahne die Regierung in der Ukraine, sich mit den Ursachen der Krise zu befassen." Die führenden Politiker in Kiew müssten die Bedingungen für eine dauerhafte politische Beilegung der Krise schaffen, forderte Ashton. Dazu gehörten die Bildung einer neuen Regierung unter Beteiligung der Opposition, eine Verfassungsreform und Präsidentschaftswahlen.

