Berlin (AFP) Der Online- und Versandhandel in Deutschland hat im vergangenen Jahr ein Rekordwachstum erzielt. Wie der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (BVH) am Dienstag in Berlin mitteilte, stieg der Gesamtumsatz über Internet, Katalog oder Teleshopping auf 48,3 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von knapp 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den meisten Umsatz brachte Kleidung: 2013 bestellten die Kunden über den sogenannten interaktiven Handel Bekleidung im Wert von 11,6 Milliarden Euro.

