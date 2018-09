Berlin (AFP) Die Unionsfraktion sieht die SPD wegen der Edathy-Affäre in einer "Bringschuld". Die Sozialdemokraten müssten nun aufklären und dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen in der Koalition wiederherzustellen, sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin. "Das ist jetzt eine Bringschuld der SPD und nicht eine Holschuld der CDU."

