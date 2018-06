Osnabrück (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat vor einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sitz der Institution in Paris das Rentenpaket der Bundesregierung scharf kritisiert. "Die Zeiten, in denen Deutschland international als gutes Beispiel für die Gestaltung der Rentensysteme galt, sind mit den neuesten Beschlüssen vorbei", sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurría der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag. "Anstatt weiter langfristig zu planen und das Rentensystem auf die Alterung der Bevölkerung einzustellen, werden sinnvolle Reformen zurückgenommen."

