Berlin (AFP) Nach dem umstrittenen Schweizer Volksentscheid zur Zuwanderungsbegrenzung hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um versöhnliche Töne bemüht und Zurückhaltung auf beiden Seiten angemahnt. Sie rate davon ab, über "alle Konsequenzen schon am Beginn zu entscheiden" und politische Kooperation "vorschnell" zerbrechen zu lassen, sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit dem Schweizer Bundespräsidenten Didier Burkhalter in Berlin. Zunächst habe die eidgenössische Regierung nun drei Jahre Zeit, um das "bedauerliche" Referendumsergebnis umzusetzen. "Das beobachten wir", ergänzte Merkel.

