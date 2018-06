In Ukraines Hauptstadt Kiew sind bewaffnete Polizeieinheiten am Dienstagabend in des Camp der Opposition auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz vorgerückt. Bei der Erstürmung setzten die Spezialeinheiten Wasserwerfer und Blendgranaten ein. Mit Feuerwerkskörpern versuchten sich die Regierungsgegner gegen die Erstürmung zu wehren. Darüber hinaus sperrte die Polizei die Metro in Kiew.

Zuvor hatten Demonstranten erneut das Kiewer Rathaus besetzt, das erst am Sonntag geräumt wurde. Um die "Unruhen" zu beenden, hatte das ukrainische Innenministerium am Dienstag den Demonstranten ein Ultimatum gestellt, das um 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr deutsche Zeit) unbeachtet ablief. Ansonsten würden "alle vom Gesetz erlaubten Mittel" eingesetzt werden.

Mehrere tausend Regierungsgegner hatten sich seit dem Morgen bei einem Marsch auf das Parlamentsgebäude schwere Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bei der Eskalation wurden nach Angaben der Polizei mindestens neun Menschen getötet. Darunter sollen sieben Demonstranten sein.