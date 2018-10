Berlin (AFP) Bei dem Treffen der Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am kommenden Wochenende will die Bundesregierung auf eine Normalisierung der US-Geldpolitik dringen. Deutschland werde sich dafür einsetzen, dass sich niemand diesem Ziel entgegenstelle, verlautete am Dienstag aus dem Bundesfinanzministerium in Berlin. An dem Treffen in Sydney nimmt auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) teil.

