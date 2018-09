Berlin (AFP) Angesichts der Probleme freiberuflicher Hebammen mit der Berufshaftpflicht hat die Bundesregierung Hilfe in Aussicht gestellt. Ab diesem Sommer solle es zunächst eine kurzfristige Lösung geben, um die Kosten für die Berufshaftpflicht für alle betroffenen Hebammen auszugleichen, erklärte die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes (DHV), Martina Klenk, am Dienstag nach einem Treffen mit Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) in Berlin.

