Berlin (AFP) Der G-8-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft wird am 4. und 5. Juni 2015 im oberbayerischen Schloss Elmau stattfinden. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Thematisch wird sich das Treffen der sieben größten Industriestaaten und Russlands an den Millenniumszielen der Vereinten Nationen sowie an der Pariser Klimakonferenz Ende 2015 ausrichten.

