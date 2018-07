Brüssel (AFP) Die Comic-Helden Tim und Struppi sind eigentlich nicht dafür bekannt, sich in breitester hessischer Mundart auszudrücken. Aber wenn Tim sich im mittelamerikanischen Urwald mit "Isch bin de Tim" vorstellt und Struppi sich wundert "Was die nur all habbe", zeigt sich ein neues Talent des Reporters mit der blonden Haartolle und seines kleinen weißen Hundes.

