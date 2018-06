Brüssel (AFP) In den Verhandlungen über eine Finanztransaktionssteuer hat Frankreichs Finanzminister Pierre Moscovici einen neuen Kompromissvorschlag bis zu den Europawahlen Ende Mai gefordert. Vor den Europawahlen müsse ein Vorschlag auf dem Tisch liegen, der "solide und realistisch ist", sagte Moscovici am Dienstag in Brüssel. "Morgen gibt es einen französisch-deutschen Ministerrat und ich wünsche mir natürlich, dass es eine gemeinsame deutsch-französische Position bei dem Thema gibt."

