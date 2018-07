Annecy (AFP) Seit eineinhalb Jahren sucht die Polizei fieberhaft nach dem Vierfachmörder aus den französischen Alpen - nun ist in Frankreich erstmals ein Verdächtiger festgenommen worden. Ein 48-Jähriger, der unweit des Tatorts lebt, wurde am Dienstag in Polizeigewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft der ostfranzösischen Stadt Annecy mitteilte. Es gebe eine "starke Ähnlichkeit" zwischen dem Festgenommenen - einem früheren Stadtpolizisten - und einem Phantombild.

