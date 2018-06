Rom (SID) - Der italienische Serie-A-Klub AS Rom muss wegen rassistischer Sprechchöre seiner Anhänger auch im Heimspiel gegen Inter Mailand am 2. März ohne Fans in der Heimkurve auskommen. Diese Entscheidung traf die Serie A und wies den Protest der Roma ab.

Roma-Fans hatten während des Hinspiels im Pokal-Halbfinale Anfang Februar gegen den SSC Neapel (3:2) die Gäste-Anhänger diskriminierend beleidigt. Daraufhin war eine Bestrafung für zwei Heimspiele ausgesprochen worden.

Bereits beim Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Sampdoria Genua (3:0) war das Olympia-Stadion von Rom zur Hälfte leer geblieben.