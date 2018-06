Florianópolis (SID) - Entwarnung für die Arena Pantanal: Der Weltfußballverband FIFA versicherte am Dienstag, dass die wegen eines negativen Untersuchungsberichts neu in Auftrag gegebene Analyse keine Schäden an der Betonstruktur des WM-Stadions in Cuiabá feststellen konnte. "Wir haben von einem unabhängigen Unternehmen die Bestätigung erhalten, dass nichts an der Struktur beschädigt wurde", erklärte FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke am Rande des Team-Workshops der 32 WM-Starter in Florianópolis.

"Das Stadion ist sicher", bekräftigte der Franzose weiter und widersprach damit einem Bericht der Staatsanwaltschaft des Bundeslandes Matto Grosso, wonach ein Brand im vergangenen Oktober auch die Substanz der Stützpfeiler im Untergeschoss der Westtribüne, wo sich die Umkleidekabinen befinden, angegriffen hätte.

In der Arena Pantanal, eines der zwölf Stadien für die Endrunde vom 12. Juni bis 13. Juli in Brasilien, finden vier WM-Vorrundenspiele statt.