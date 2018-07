London (AFP) Der Präsident des britischen Unterhauses unternimmt einen erneuten Anlauf im Kampf gegen das rowdyhafte Verhalten der Abgeordneten: Vor der am Mittwoch anstehenden Fragestunde des Premierministers im Unterhaus kündigte John Bercow am Dienstag an, das Verfahren bei den Prime Minister's Questions (PMQs) ändern zu wollen. Üblicherweise geht es dabei um ein halbstündiges Frage- und Antwortspiel, bei dem sich Hinterbänkler mit lautstarkem Spott, Sticheleien und Ausbuhen profilieren können.

