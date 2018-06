Paris (dpa) - Rund eineinhalb Jahre nach dem rätselhaften Vierfachmord in den französischen Alpen ist erneut ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Polizeiaktion gehe auf Zeugenaussagen zurück, sagte der zuständige Staatsanwalt im französischen Annecy. Der 48 Jahre alte Mann lebe in dem Departement, wurde der Ermittler zitiert. Ein Unbekannter hatte am 5. September 2012 bei Annecy in einem Auto ein irakisch-stämmiges Ehepaar und die Mutter der Ehefrau erschossen. Auch ein zufällig vorbeikommender Radfahrer wurde getötet. Die beiden kleinen Kinder des Paares aus London überlebten.

