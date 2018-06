Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will heute versuchen, die Koalitionskrise in Sachen Edathy zu entschärfen. Sie wird die Situation am Abend mit SPD-Chef Sigmar Gabriel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer besprechen. Der frühere SPD-Abgeordnete Sebastian Edathy wehrt sich gegen die Kinderpornografie-Ermittlungen gegen ihn. Wie am Abend bestätigt wurde, hatte er dem Bundestag vor einigen Tagen angezeigt, dass sein Dienstlaptop gestohlen worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.