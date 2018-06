HSV-Kultmasseur Hermann Rieger gestorben

Hamburg (dpa) - Das HSV-Idol Hermann Rieger ist tot. Der langjährige Masseur des Hamburger Fußball-Bundesligisten starb am Dienstagmorgen nach "langer schwerer Krankheit", wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte. Rieger wurde 72 Jahre alt. "In Dankbarkeit und großer Anerkennung trauert der gesamte Verein um Hermann Rieger als großartigen Menschen und langjährigen Kollegen und Freund", hieß es in dem Statement. Der in Bayern geborene Rieger arbeitete 26 Jahre lang für den HSV.

HSV-Trainer Slomka: Training länger und intensiver

Hamburg (dpa) - Trainer Mirko Slomka hat seine Ankündigung in die Tat umgesetzt und beim Hamburger SV längere Übungseinheiten eingeführt. 105 Minuten dauerte beim Fußball-Bundesligisten am Dienstag die erste von zwei Schichten, bei der es für die Profis ordentlich zur Sache ging. Unter Vorgänger Bert van Marwijk wurde in der Regel nur einmal täglich und lockerer trainiert; zumeist war schon nach 60 Minuten Schluss. Jetzt mussten die Spieler ausgiebig rennen, grätschen und im abschließenden Trainingsspiel Kombinationen und Torschüsse einüben.

Stadt Duisburg kauft Stadionanteile: Schritt zur MSV-Sanierung

Duisburg (dpa) - Der MSV Duisburg hat auf dem Weg zu finanziellen Sanierung eine weitere wichtige Hürde genommen. Der Rat der Stadt stimmte am Montagabend einem Kauf von Stadionanteilen für 504 000 Euro zu. Für den Fußball-Drittligisten sinkt die Stadionmiete damit erheblich. Diese Rettungsmaßnahme ist allerdings an Bedingungen geknüpft. Viel wird davon abhängen, ob der Schuldenschnitt mit den Gläubigern gelingt und der Traditionsclub die Lizenz für die kommenden Saison in der 3. Liga erhält.

UEFA bestraft ZSKA Moskau: Nächstes Heimspiel vor leeren Rängen

Nyon (dpa) - ZSKA Moskau muss wegen wiederholter rassistischer Ausfälle seiner Fans das nächste Heimspiel auf europäischer Fußball-Vereinsebene vor leeren Rängen austragen. Das teilte die UEFA am Dienstag in einer Presserklärung mit. Champions-League-Teilnehmer Moskau, der Mitte Dezember als Letzter der Bayern-Gruppe D ausgeschieden war, muss zudem 50 000 Euro zahlen.

Greipel sprintet zum Auftakt der Oman-Tour zum vierten Saisonsieg

Naseem Garden/Oman (dpa) - Radprofi André Greipel ist zum Auftakt der Oman-Rundfahrt am Dienstag zu seinem vierten Saisonsieg gesprintet. Der 31 Jahre alte deutsche Meister verwies auf der ersten Etappe über 164,5 Kilometer von As Suwayq Castle nach Naseem Garden den Australier Leigh Howard auf Rang zwei. Bei der Sechs-Tages-Fahrt startet auch Tour-de-France-Sieger Christopher Froome in die Saison. Vorerst trägt aber Tagessieger Greipel das Rote Trikot des Spitzenreiters im Gesamtklassement.

Beck dreht Match gegen Stosur - Runde zwei in Dubai gegen Wozniacki

Dubai (dpa) - Tennis-Youngster Annika Beck steht beim WTA-Turnier in Dubai in der zweiten Runde. Zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag besiegte die Qualifikantin aus Bonn am Dienstag die Australierin Samantha Stosur mit 1:6, 6:1, 6:4. Die Weltranglisten-50. trifft in der Runde der besten 16 der hochkarätig besetzten und mit zwei Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung auf Caroline Wozniacki. Die Dänin hatte am Dienstag die Berlinerin Sabine Lisicki mit 2:6, 6:3, 6:3 aus dem Turnier geworfen.

Petkovic testet Zusammenarbeit mit van Harpen - Trennung von Popovic

Berlin (dpa) - Tennisprofi Andrea Petkovic hat die Trennung von ihrem Coach Petar Popovic bestätigt und testet eine Zusammenarbeit mit dem Niederländer Eric van Harpen. Die Darmstädterin hatte in den vergangenen dreieinhalb Jahren mit Popovic trainiert, der sie 2011 bis auf Platz neun in der Weltrangliste führte. "Ich bin nun jedoch an einem Punkt, an dem ich neue Inspirationen und Anregungen brauche, um mein Tennis weiterzuentwickeln", teilte Petkovic am Dienstag mit.