Krasnaja Poljana (dpa) - Olympiasieger Eric Frenzel hat seine Erkältung weitgehend überwunden und kann heute im Einzel der Nordischen Kombinierer an den Start gehen. Nach einer Untersuchung bei Mannschaftsarzt Stefan Pecher gab der Oberwiesenthaler am Morgen Grünes Licht. "Ich fühle mich gut und kann starten", sagte Frenzel. Seine Infekt sei abgeklungen, die Lymphknoten seien abgeschwollen. Damit kann Frenzel sowohl im zweiten Einzel-Wettbewerb wie auch in der Mannschafts-Entscheidung am Donnerstag erneut nach Gold greifen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.