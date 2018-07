Sotschi (dpa) - Kombinierer Fabian Rießle und Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg haben dem deutschen Olympia-Team am elften Wettkampftag in Sotschi weitere Bronzemedaillen beschert.

Rießle sprang als Dritter im Einzel-Wettbewerb von der Großschanze für Eric Frenzel in die Bresche, der dem Kräfteverschleiß nach seinem Infekt Tribut zollen musste und beim Doppel-Erfolg der Norweger durch Jörgen Graabak und Magnus Moan Zehnter wurde. Björn Kircheisen als Vierter und Johannes Rydzek auf Rang acht rundeten das gute Abschneiden der DSV-Kombinierer ab.

Vier Jahre nach ihrem Gold-Triumph von Vancouver waren diesmal nur Siegerin Tina Maze aus Slowenien und die Österreicherin Anna Fenninger schneller als Rebensburg. Die Bayerin sorgte nach Gold und Silber durch Maria Höfl-Riesch für die dritte deutsche Alpinmedaille bei den Winterspielen. Höfl-Riesch verzichtete wegen eines Infekts der oberen Atemwege auf den Wettbewerb.

Mit achtmal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze behauptete die deutsche Olympia-Mannschaft nach gut zwei Dritteln der 98 Entscheidungen in der Länderwertung nur noch einen knappen Vorsprung vor Norwegen (7/4/7). Auch im Massenstartrennen der Biathleten gab es durch Emil Hegle Svendsen einen norwegischen Erfolg. Er setzte sich vor dem zweifachen Sotschi-Sieger Martin Fourcade aus Frankreich durch. Als bester deutscher Skijäger kam Simon Schempp auf Platz 13.

Einen guten sechsten Rang belegte Eisschnellläufer Patrick Beckert über 10 000 Meter, Moritz Geisreiter wurde Achter. Die Niederländer feierten erneut einen Dreifacherfolg: Jorrit Bergsma siegte überraschend vor Topfavorit Sven Kramer und Bob de Jong. Oranjes Kufenkünstler bauten ihre eindrucksvolle Bilanz von Sotschi auf das Rekordergebnis von 19 Medaillen (6/6/7) in neun Rennen aus.

Den deutschen Bobpilotinnen droht wie den Herren eine Pleite. Nach der Hälfte der vier Durchgänge sind Sandra Kiriasis und Franziska Fritz als Fünfte beste der drei deutschen Teams. Ihr Abstand zum Bronzerang beträgt mehr als eine halbe Sekunde. Die Führung übernahm Elena Meyers und ihre Anschieberin Lauryn Williams aus den USA.

Die Shorttrack-Staffel der Damen aus Südkorea gewann in Sotschi bereits zum fünften Mal Olympia-Gold. Das Quartett siegte vor Kanada. Das erste Gold am Dienstag hatte sich im Snowboardcross Pierre Vaultier geholt. Der Franzose siegte im Finale überlegen. Die Deutschen Konstantin Schad und Paul Berg waren in ihren Viertelfinal-Läufen nach Stürzen unglücklich gescheitert.

Obwohl das deutsche Team sein 30-Medaillen-Ziel in Sotschi kaum noch erreichen kann, wollte DOSB-Präsident Alfons Hörmann noch keinen Abgesang anstimmen. "Schauen wir einfach mal, was in den kommenden Tagen noch geht. Die Bilanz ziehen wir später - auch kritisch", meinte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes. Auch Chef de Mission Michael Vesper verweigerte ein Resümee: "Ich bin zuversichtlich, dass noch etwas kommt."

Medaillenaspirant Felix Neureuther hat derweil kaum noch Hoffnung auf einen Start im Riesenslalom der Herren am Mittwoch. "Ich brauche ein Wunder", sagte der Skirennfahrer der "Bild"-Zeitung. Der 29-Jährige hatte am Montag das erste Training nach seinem Autounfall auf der Anreise nach Sotschi abbrechen müssen. Neureuther leidet unter den Folgen eines Schleudertraumas.

Die deutschen Eishockey-Frauen gewannen das Spiel um Platz sieben 3:2 gegen Japan. Das DEB-Team sicherte sich damit den Klassenverbleib und einen Startplatz bei der nächsten A-WM. Shorttracker Robert Seifert schied auch über 500 Meter in der ersten Runde aus. Der Dresdner war bereits über 1000 und 1500 Meter gleich gescheitert.

Die russische Eishockey-Auswahl hat sich mit Mühe für das Viertelfinale qualifiziert. Die Gastgeber bezwangen am Dienstag Norwegen erst mit zwei späten Toren noch 4:0 und treffen am Mittwoch in der Runde der besten acht Teams auf Finnland. Nach zwei Punktverlusten in der Vorrunde musste die "Sbornaja" im Gegensatz zu ihrem nächsten Gegner in die Qualifikationsrunde.