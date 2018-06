Maskat (SID) - Topsprinter André Greipel (Rostock/Lotto) hat die Auftaktetappe der Tour of Oman gewonnen. Der 31 Jahre alte Radprofi siegte am Dienstag nach 150 km von As Suwayq Castle nach Naseem Garden vor Leigh Howard (Australien/Orica) und dem Italiener Nicola Ruffoni (Bardiani). Das zweite von sechs Teilstücken führt am Mittwoch über 139 km von Al Bustan nach Quriyat.

Die Fernfahrt auf der Arabischen Halbinsel, bei der auch Vorjahressieger und Tour-Gewinner Chris Froome (Großbritannien/Sky) am Start ist, endet am 23. Februar in der omanischen Hauptstadt Maskat.