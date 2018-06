Rom (dpa) - In Italien will der designierte Ministerpräsident Matteo Renzi heute die Gespräche mit den Parteien im Parlament beginnen. Er rechnet damit, dass er einige Tage brauchen wird, um eine neue Regierung zu bilden. Den Auftrag zur Regierungsbildung hatte Renzi nur unter Vorbehalt angenommen. Der Sozialdemokrat hat aber bereits seine ehrgeizigen Reformvorhaben präsentiert. So will er etwa noch in diesem Monat das Wahlrecht reformieren. Für den März hat sich Renzi eine Reform des Arbeitsmarktes vorgenommen.

