Moskau (AFP) Der Chef der radikalen Linken in Russland, Sergej Udalzow, muss sich seit Dienstag wegen "Planung massiver Unruhen" vor Gericht verantworten. Der Prozess begann am Vormittag in Moskau. Auch der Oppositionelle Leonid Raswosschaew ist wegen "Planung massiver Unruhen" angeklagt. Beiden Männern drohen bis zu zehn Jahre Haft.

