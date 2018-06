Johannesburg (AFP) In der illegalen Goldmine in Südafrika, in der seit Tagen dutzende Kumpel ausharren, sind zwei Tote entdeckt worden. Eine Leiche sei von Bergarbeitern hinaufgetragen worden, sagte ein Vertreter der Rettungskräfte am Dienstag. Der andere Tote befinde sich noch in dem Bergwerk. In der stillgelegten Mine befinden sich noch zahlreiche Bergarbeiter, die aus Angst vor einer Festnahme nicht hinauskommen wollen.

