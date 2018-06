Dubai (SID) - Überraschungs-Coup durch Annika Beck, Comeback-Niederlage für Sabine Lisicki: Die deutschen Tennisprofis haben beim WTA-Turnier in Dubai ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Nachwuchshoffnung Beck zog durch ein starkes 1:6, 6:1, 6:4 gegen die frühere US-Open-Gewinnerin Samantha Stosur (Australien) ins Achtelfinale ein. Nach 1:57 Stunden verwandelte die Weltranglisten-50. Beck ihren dritten Matchball gegen die um 33 Ränge höher eingestufte Stosur und konnte ihr Glück kaum fassen.

Im Spiel um den Einzug in die Runde der letzten Acht trifft Beck auf Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 8), die Wimbledonfinalistin Lisicki mit 2:6, 6:3, 6:3 bezwang. Nach knapp dreiwöchiger Tour-Abstinenz wegen einer Schulterverletzung begann die Weltranglisten-15. Lisicki gut, doch die fehlende Matchpraxis war ihr anzumerken. Die Kielerin Angelique Kerber, die am Sonntag das Endspiel von Doha gegen Simona Halep (Rumänien) verloren hatte, spielte am Dienstagnachmittag gegen die Serbin Ana Ivanovic um einen Platz im Achtelfinale.

Beck ließ sich auch vom verlorenen ersten Satz nicht entmutigen und zog danach nervenstark ihr Spiel von der Grundlinie auf. Bereits in der Qualifikation hatte die Tochter von zwei Chemieprofessoren durch ihren Erfolg gegen die Weltranglisten-18. Eugenie Bouchard (Kanada) auf sich aufmerksam gemacht.

Lisicki indes, die die zuletzt lädierte rechte Schulter mit schwarzem Tape zu stabilisieren versuchte, konnten auch acht Asse nicht vor der Niederlage bewahren. Die 24-Jährige spielte beim mit 2,0 Millionen Dollar (1,46 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier im Emirat Dubai zunächst gewohnt druckvoll, vermochte aber insgesamt nur drei ihrer neun Breakchancen zu nutzen.

Auch die Ratschläge der früheren Weltranglistenersten Martina Hingis, die Lisicki testweise bereits bei den Australian Open betreut hatte, brachten nach dem verlorenen zweiten Satz nicht mehr die Wende. Die 23-jährige Wozniacki, im WTA-Ranking vier Ränge vor Lisicki platziert, nahm der deutschen Nummer zwei im entscheidenden Durchgang den Aufschlag zur eigenen 3:1-Führung ab.

Es war erst das fünfte Match von Lisicki (3:2 Siege) in dieser Saison. In Brisbane zu Jahresbeginn hatte die Berlinerin wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht zu ihrem Zweitrundenspiel antreten können. Ende Januar hatte dann die Schulterverletzung dafür gesorgt, dass die Bollettieri-Schülerin ihr Achtelfinale in Pattaya/Thailand kampflos abgeben musste. Danach hatte Lisicki auch ihre Teilnahme am Fed-Cup-Viertelfinale in der Slowakei abgesagt, das die deutsche Mannschaft dank Kerber (2 Siege) und Andrea Petkovic (Darmstadt/1 Sieg) mit 3:1 in Bratislava gewann. Petkovic hatte in Dubai ebenso wie Mona Barthel (Bad Segeberg) den Sprung ins Hauptfeld verpasst.