Rio de Janeiro (SID) - Dinah Pfizenmaier (Bochum) ist beim WTA-Turnier in Rio de Janeiro überraschend ins Achtelfinale eingezogen. Die 22-Jährige setzte sich nach 2:18 Stunden in drei Sätzen gegen die an Nummer sieben gesetzte Tschechin Barbora Zahlavova-Strycova mit 2:6, 6:4, 6:3 durch. In der Runde der letzten 16 trifft Pfizenmaier auf die Polin Katarzyna Piter.