Bangkok (AFP) Bei neuen Unruhen mit thailändischen Regierungsgegnern in der Hauptstadt Bangkok sind am Dienstag mindestens vier Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Nach einem Polizeieinsatz gegen die Belagerer von Regierungsgebäuden teilten die Behörden mit, es seien drei Zivilisten und ein Polizist unter den Todesopfern. Derweil drohte die Antikorruptionsbehörde Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ein Ermittlungsverfahren an, das zu ihrer Amtsenthebung führen könnte.

