Bangkok (AFP) Bei einem Einsatz gegen die Besetzung von Regierungsgebäuden hat die thailändische Polizei dutzende Demonstranten festgenommen. Am besetzten Komplex des Energieministeriums in Bangkok seien rund hundert Demonstranten abgeführt worden, sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Paradorn Pattanatabut, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Oppositionellen hätten keinen Widerstand geleistet, sagte Paradorn.

