Ankara (AFP) Ungeachtet aller Kritik will der türkische Präsident Abdullah Gül offenbar die beiden Gesetze zur Reform der Justiz und der Kontrolle des Internets unterzeichnen. "Als Präsident kann ich mich nicht an die Stelle des Verfassungsgerichts stellen. Ich kann meine Einwände nur im Fall offensichtlicher Verstöße geltend machen", sagte Gül bei einem Besuch in Ungarn, wie die Zeitung "Hürriyet" am Dienstag berichtete. Die Opposition habe bereits angekündigt, sich an das Gericht zu wenden. "Dies ist unsere Tradition", sagte Gül.

