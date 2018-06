Kiew (AFP) Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew sind am Dienstagabend neue Kämpfe zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ausgebrochen. Zudem habe es mehrere Explosionen gegeben, hieß es im ukrainischen Fernsehen. Unmittelbar vor den Auseinandersetzungen auf dem Maidan hatten proeuropäische Demonstranten erneut das erst am Sonntag geräumte Rathaus der Hauptstadt besetzt.

