Caracas (AFP) Der per Haftbefehl gesuchte Anführer der Proteste gegen die venezolanische Regierung, Leopoldo López, hat sich am Dienstag der Polizei gestellt. Nach einer Ansprache vor tausenden Anhängern in der Hauptstadt Caracas begab er sich am Dienstag in das Gewahrsam der Sicherheitskräfte. "Ich stelle mich einer ungerechten und korrupten Justiz", rief der Vorsitzende der Oppositionspartei Voluntad Popular den Demonstranten zu, die sich trotz eines Verbots auf der Plaza Brión nahe dem Stadtzentrum versammelten. Er rief die Menge auf, sich friedlich zu verhalten und den Platz zu räumen.

