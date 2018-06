Stuttgart (dpa) – Die Umwandlung von Werkverträgen in Leiharbeitsverhältnisse schreitet beim Autobauer Daimler nach einem Zeitungsbericht voran. In Sindelfingen seien rund 1000 der geplanten 1400 Umwandlungen realisiert worden, sagte eine Sprecherin des Gesamtbetriebsrats den "Stuttgarter Nachrichten". Der Konzern wollte die Zahlen unter Verweis auf laufende Prozesse nicht kommentieren. Mit den Umwandlungen reagiert Daimler auf die zunehmende Kritik an Werkverträgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.