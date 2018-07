Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch am Mittwoch zurückgehalten. Sie warten auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank und erhoffen sich näheren Aufschluss darüber, in welchem Tempo die Währungshüter den Kauf von Anleihen zur Stützung der Wirtschaft zurückfahren werden.

Der Dax stand im frühen Handel prozentual kaum verändert bei 9657 Punkten. Bereits an den ersten beiden Wochentagen hatte sich der Leitindex nur wenig bewegt.

Auch die anderen wichtigen Indizes zeigten sich wenig verändert: Der MDax legte um 0,13 Prozent auf 16 871 Punkte zu, der TecDax rückte um 0,14 Prozent auf 1272 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verharrte bei 3117 Punkten.

Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe zogen mit Geschäftszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Positiv überraschte dabei der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall, dessen Aktien an der MDax-Spitze um knapp vier Prozent anzogen. Die Resultate zum vierten Quartal hätten die Erwartungen am Markt übertroffen, schrieb Commerzbank-Analyst Stephan Böhm.