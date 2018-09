Berlin (dpa) - In der Affäre Edathy hat BKA-Präsident Jörg Ziercke ein umstrittenes Telefon zwischen ihm und dem SPD-Politiker Thomas Oppermann als völlig rechtmäßig dargestellt.

"Ich kann in diesem Gespräch keine strafrechtliche Relevanz erkennen", sagte der Chef des Bundeskriminalamts (BKA) am Mittwoch nach einer Befragung im Bundestags-Innenausschuss. Union und Opposition sehen jedoch weiteren Aufklärungsbedarf. Der Name des damaligen SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy fiel laut Ziercke erst der Polizei im niedersächsischen Nienburg in umfangreichem Beweismaterial aus Kanada unter anderem zu Kinderpornografie auf.

Das BKA habe das Material zu etwa 800 deutschen Kunden 2011 erhalten. Rund 500 hätten kinder- und jugendpornografische Filme und Fotos, die übrigen 300 nicht strafbares Material bestellt, sagte Ziercke. Eine Liste mit Personen geringerer Priorität sei an die 16 Landeskriminalämter verschickt worden, die wiederum die Polizeistellen um Mithilfe gebeten hätten.

Durch den Rückruf eines Beamten aus Nienburg habe das BKA am 15. Oktober erfahren, dass der Politiker Edathy auf der Liste stand, sagte Ziercke. Tags drauf habe er pflichtgemäß den damaligen Innenstaatssekretär Klaus-Dieter Fritsche in Kenntnis gesetzt. Fritsche informierte den damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU), der wiederum SPD-Chef Sigmar Gabriel davon unterrichtete.

Einen weiteren Tag später, am 17. Oktober, habe ihn Oppermann, damals SPD-Fraktionsgeschäftsführer, um 15.30 Uhr in der Sache angerufen. Ziercke sagte, er sei überrascht gewesen. Er habe sich verordnet, nichts zu kommentieren. Oppermann sei wohl aufgefallen, dass er angespannt gewesen sei, und habe betont, er wolle ihn als BKA-Chef nicht in Schwierigkeiten bringen.

Ziercke, der auch SPD-Mitglied ist, räumte ein, "dass ich seine Darstellung auch nicht dementiert habe". Oppermann habe dies womöglich fälschlicherweise als Bestätigung aufgefasst. "Ich habe nichts offenbart, und Herr Oppermann hat nicht versucht, mich aktiv dazu zu verleiten." Es habe sich auch um kein Telefonat zwischen Parteifreunden gehandelt.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), betonte, weder im Bundesinnenministerium noch im BKA seien Fehler gemacht worden. Auch Friedrich habe moralisch richtig gehandelt, weil er Schaden von Deutschland im Fall einer Benennung Edathys für ein Regierungsamt im Zuge der Koalitionsverhandlungen abwenden wollte. Friedrich war zurückgetreten, weil er Gabriel über das Auftauchen von Edathys Name informiert hatte.

In den Augen des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Bosbach (CDU) ist Oppermann jedoch noch nicht aus der Kritik: "Wenn Herr Oppermann das bestätigten sollte, was Herr Ziercke gesagt hat, ist jedenfalls seine öffentliche Bekundung, Herr Ziercke habe den Sachverhalt bestätigt, falsch." SPD-Innenpolitikerin Eva Högl betonte dagegen, Oppermann habe sich absolut korrekt verhalten.

Der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz kritisierte Zierckes Darstellung von Oppermanns Anruf als wenig schlüssig. "Das ist (...) eigentlich wenig vorstellbar, dass dieser Anruf tatsächlich ohne eine Intention, ohne einen Inhalt erfolgte."

Der Ausschuss ging laut Bosbach auch der Frage nach, warum ein Brief der Staatsanwaltschaft Hannover über geplante Ermittlungen gegen Edathy geöffnet bei Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) ankam. Eine Befragung von Bundestagsdirektor Horst Risse habe ergeben, dass ein erster Verschluss nicht gehalten habe und versucht worden sei, den Brief nochmals zu schließen. Edathy habe sein Mandat erst kurz nach Absenden des Briefs niedergelegt, so Bosbach. "Dass das ein zeitlicher Zufall ist, daran glaube ich nicht." Die Frage, wer Edathy gewarnt haben könnte, könne er aber nicht beantworten. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen den SPD-Politiker wegen des Verdachts auf Besitz kinderpornografischen Materials.

Eine kurzfristig für den Mittag anberaumte ausführlichere Pressekonferenz mit Bosbach und Ziercke wurde kurz darauf wieder abgesagt. Am Nachmittag und Abend wurden unter anderen Oppermann und Gabriel im Innenausschuss erwartet. Linken-Innenpolitiker Jan Korte kündigte an, die Aufklärungsarbeit im Innenausschuss stehe noch am Anfang. Weitere Sitzungen seien nötig. Linke und Grüne machten deutlich, dass sie zunächst keinen Untersuchungsausschuss wollen.