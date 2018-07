Berlin (AFP) Mit einem Schuh soll der Rapper Bushido auf einen Mann eingeschlagen haben. Am Donnerstag findet vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin deshalb ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 35-Jährigen statt. "Das Gesetz sieht bei gefährlicher Körperverletzung eine Mindeststrafe von sechs Monaten vor", sagte am Mittwoch ein Gerichtssprecher. In minderschweren Fällen könne auch eine Geldstrafe verhängt werden. Bushido stand in Berlin bereits zwei Mal wegen Beleidigung vor Gericht, wie der Sprecher sagte.

