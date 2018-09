Hamburg (AFP) Die Rektorin der Universität Leipzig, Beate Schücking, wirbt bei den Leipziger Uni-Absolventinnen Angela Merkel und Johanna Wanka um mehr Unterstützung für die Hochschulen. "Ich würde unsere beiden Absolventinnen dazu aufrufen, den Hochschulen endlich so zu helfen, wie sie es verdienen - insbesondere denen in Ostdeutschland", sagte Schücking in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Bundeskanzlerin Merkel studierte von 1973 bis 1978 in Leipzig Physik, Forschungsministerin Wanka von 1970 bis 1974 Mathematik.

