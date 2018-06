Brüssel (AFP) Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union prüfen Finanzsanktionen und Einreisesperren gegen die Verantwortlichen für die Gewalt in der Ukraine, suchen in der Frage aber nach einer gemeinsamen Linie. "Die Europäische Union wird auf die Verschlimmerung der Lage vor Ort reagieren auch mit gezielten Maßnahmen", erklärte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy am Mittwoch in Brüssel im Namen der EU-Staats- und Regierungschefs. EU-Diplomaten zufolge könnte der ukrainische Staatschef Viktor Janukowitsch aber von möglichen Sanktionen ausgenommen bleiben.

