Paris (AFP) Gegen die Ukraine werden nach Angaben von Frankreichs Außenminister Laurent Fabius "wahrscheinlich" EU-Sanktionen verhängt. Es werde "Beratungen mit unseren deutschen Freunden und wahrscheinlich Sanktionen" geben, sagte Fabius am Mittwoch kurz vor dem deutsch-französischen Ministerrat in Paris. Zuvor waren bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Regierungskräften und Opposition in der Ukraine mindestens 25 Menschen getötet worden.

