Paris (AFP) Überschattet von der Krise in der Ukraine haben Deutschland und Frankreich am Mittwoch bei einem Ministerrat eine engere Zusammenarbeit vor allem in der Verteidigungspolitik vereinbart. Bei ihrem Treffen in Paris beschlossen die Partner den Einsatz von Teilen der deutsch-französischen Brigade im westafrikanischen Krisenstaat Mali, wie die Außenministerien beider Länder mitteilten. Energie, Finanzen, Klima- und Datenschutz standen ebenfalls auf der Tagesordnung des Ministerrats.

