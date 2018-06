Berlin (AFP) Im Kampf gegen die Straßenprostitution im deutsch-französischen Grenzgebiet will Saarbrückens Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) fast die gesamte Landeshauptstadt zum Sperrgebiet erklären lassen. Ab April sollen Frauen nur noch an drei Punkten im Stadtgebiet und auch nur noch am Abend und in der Nacht Freier anwerben dürfen, sagte Britz am Mittwoch in Saarbrücken. Von den 655 Kilometern Straßennetz sollen 652,2 Kilometer zur Verbotszone werden. "Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, um die Prostitution einzudämmen", sagte Britz.

