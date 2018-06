Wellington (AFP) Kim Schmitz alias Kim Dotcom hat in Neuseeland eine Schlappe vor Gericht erlitten. Die zuständigen Richter erklärten am Mittwoch eine Razzia auf dem Anwesen des deutschen Internetunternehmers in Auckland für rechtens. Sie wiesen damit einen Einspruch des charismatischen Chefs der inzwischen abgeschalteten Internetplattform Megaupload gegen die Razzia vom Januar 2012 zurück. Mit Spannung wird nun eine Justizentscheidung zur möglichen Auslieferung von Schmitz an die USA erwartet. Diese soll nach mehreren Verschiebungen nun im April fallen.

