München (AFP) Das Münchner Boulevardblatt "tz" erscheint am Freitag aus Minga: So heißt die bayerische Landeshauptstadt auf Bairisch - und vollständig auf Bairisch will die "tz" am Freitag erscheinen. Hintergrund ist der internationale Tag der Muttersprache, wie das Blatt am Mittwoch mitteilte. Von vorne bis hinten werde die Zeitung deshalb im Dialekt geschrieben erscheinen.

